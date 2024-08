Sony legt seine Quartalsabschlüsse vor, wobei PlayStation Gewinne in allen Bereichen außer Konsolen ausweist

HQ

Nach der Vorlage der Berichte für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 durch Nintendo und Microsoft mussten wir nur noch herausfinden, wie es Sony als Hersteller und Eigentümer von PlayStation ergangen ist. Die Konkurrenten haben in ihren jeweiligen Berichten widergespiegelt, dass es einen deutlichen Rückgang der Verkäufe von Konsolenhardware gibt, und dies hat sich auch auf die PS5 ausgewirkt.

In dem Bericht sehen wir, dass die Dinge im Segment Spiele und Netzwerkdienste (d. h. PlayStation Plus) gut zu laufen scheinen. So sehr, dass die Gewinnprognose im Vergleich zum Vorjahresende um 3 % nach oben korrigiert wurde. Die Ursache dafür war logischerweise ein Anstieg des Umsatzes und des Betriebsgewinns, insbesondere bei den First-Party-Titeln und -Diensten wie dem PlayStation Network, wo sie 116 Millionen monatlich aktive Nutzer haben (ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorquartal).

Zwar wurden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weniger Softwareeinheiten verkauft, aber der Anteil der digitalen Verkäufe ist von 70 auf 80 % gestiegen, so dass der Gewinn dort kompensiert wird. Das bedeutet auch, dass nur eines von fünf von Sony verkauften Spielen in physischer Form vorliegt.

Und wenn wir schon bei den Zahlen sind, schauen wir uns an, was sich bei den Konsolenverkäufen getan hat. Im Zeitraum zwischen April und Juni 2024 wurden 2,4 Millionen PS5s verkauft, ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als 3,3 Millionen Konsolen verkauft wurden. Ein deutlicher Rückgang, der die PS5 weltweit auf insgesamt 61,7 Millionen verkaufte Konsolen bis zum 30. Juni 2024 "verlangsamt" hat.

Wenn man bedenkt, dass Sony keine Triple-A-Veröffentlichungen seiner profitabelsten Franchises geplant hat, sind die Ergebnisse recht positiv, obwohl Experten warnen, dass Sony, wenn es die Verkäufe der PlayStation 5 wieder ankurbeln will, neue "konsolenverkaufende" Spiele braucht.