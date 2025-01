Sony leakt Veröffentlichungsdatum für Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time und bestätigt dabei PS5-Plattform

HQ

Im vergangenen September hat Level-5 uns einige seiner kommenden Titel vorgestellt, die 2025 erscheinen, wie z. B. Professor Layton and the New World auf Steam, das für die Nintendo Switch-Konsolenfamilie erscheint. Und obwohl wir dachten, dass es auch ein Nintendo-Konsolen-Exklusivtitel sein würde, wird ein anderes der Spiele, die auf Level-5 Visions 2024 vorgestellt werden, auf mehr Plattformen erscheinen: Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time.

Die Nachricht stammt nicht von Level-5, sondern von Sony, die nicht nur durchgesickert sind, dass das Spiel auf PlayStation erscheinen wird, sondern dass es am 23. April 2025 erscheinen wird. Damit wird auch das Veröffentlichungsdatum der Nintendo Switch bestätigt. Die PlayStation Store-Seite wurde schnell vom Netz genommen, aber die Benutzer schafften es, die Informationen als Beweis dafür zu erfassen.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time ist eine Lebenssimulation, die auf einer Insel in einer Fantasy-Welt mit einem Animal Crossing-ähnlichen Kunststil spielt, in dem wir ein Dorf wieder aufbauen, mit Nachbarn interagieren und die Umgebung nach Materialien und Abenteuern erkunden können. Einen Teaser-Trailer vor der Veröffentlichung am 23. April können Sie sich unten ansehen.