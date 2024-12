Sony lässt Spider-Man-Bösewicht aus dem Cinematic Universe fallen, wird aber weiterhin weitere Spider-Man-Filme produzieren

HQ

Mit Ausnahme der Venom-Trilogie ist die Wahrheit, dass die Kinokassen für die Spin-off-Filme der Spider-Man-Franchise bei Sony eher schlecht waren. Die Katastrophen von Morbius und Madame Web stechen immer noch zu, und das Unternehmen scheint Schadensbegrenzung zu betreiben, sogar bevor Kraven the Hunter mit dem Bösewicht (der einer der Antagonisten in Marvel's Spider-Man 2 war), der von Aaron Taylor-Johnson auf der Leinwand gespielt wird, in den nächsten Tagen veröffentlicht wird.

So sehr, dass The Wrap jetzt berichtet, dass Sony die weitere Erforschung dieses erweiterten Spiderversums der Bösewichte im Film abgesagt hat. "Das größte Problem bei Sonys Spider-Man-Spin-offs scheint ein Mangel an Qualitätskontrolle zu sein. Die Filme sind einfach nicht gut", sagte ein Insider. "Manchmal wird dieser Mangel an Qualität mit einem Film beantwortet, nach dem niemand gefragt hat, wie es bei 'Madame Web' der Fall war, und das ist ein No-Win-Szenario. Es könnte an der Zeit sein, dass Sony damit beginnt, andere IP zu kultivieren, um neue Franchises zu starten."

Wenn es um Spider-Man selbst geht, muss man sich jedoch keine Sorgen machen, da Sony immer noch an Spidey festhält (der seinen vierten Marvel Studios-Film vorbereitet) sowie an seinem animierten Spin-off mit Miles Morales, der ebenfalls sehr bald den Sprung in die Live-Action schaffen wird.

Stört es dich zu wissen, dass wir nicht mehr Spider-Man-Bösewichte sehen werden, die ihre Solo-Geschichten im Kino erzählen?