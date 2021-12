Sony lässt euch Uncharted 4 und Lost Legacy nicht mehr separat voneinander kaufen

HQ

Anfang nächsten Jahres werden die beiden PS5-Ports von Uncharted 4: A Thief's End und Uncharted: The Lost Legacy in der sogenannten Uncharted: Legacy of Thieves Collection erscheinen (wenige Monate später wird dieses Bundle auch auf dem PC zum Kauf bereitstehen). Die Vorbestellung der beiden PS5-Spiele kostet euch 50 Euro, für die bereits erhältliche Playstation-4-Variante der Legacy of Thieves Collection zahlt ihr im PSN-Store 40 Euro. Falls ihr eines der beiden Spiele auf der Playstation 4 besitzt, könnt ihr zum Preis von 10 Euro auf die Playstation-5-Variante aufrüsten.

Sony hat nun allerdings die Möglichkeit entfernt, Uncharted 4: A Thief's End oder das Spin-Off Uncharted: The Lost Legacy unabhängig vom jeweils anderen Spiel im Playstation Store zu kaufen. Ihr könnt die Titel derzeit nur zusammen im Bundle digital erwerben, in einem der obengenannten Angebote. Uncharted 4: A Thief's End dürfen Abonnenten von PS-Plus-Abo auf der PS5 immerhin noch in der sogenannten "Playstation Plus Collection" spielen, doch bei dieser Version des Spiels handelt es sich um die PS4-Ausgabe.

HQ

Quelle: Push Square