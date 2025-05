Sony kündigt PS Plus-Spiele für Juni und einige Bonustitel für den Spielekatalog an Im Rahmen von Days of Play kündigte Sony PS Plus-Spiele früher als üblich an.

HQ Im Rahmen der Aktion Days of Play hat Sony früher als üblich die PlayStation Plus-Spiele für Juni 2025 angekündigt, die jedem Abonnenten von PlayStation Essential, Extra oder Premium zur Verfügung gestellt werden. Dieses Mal gibt es vier Spiele als Teil der monatlichen Spiele, was bedeutet, dass ihr sie in eurer Sammlung behalten könnt, wenn ihr sie im Juni (ab dem 3. Juni) abholt. Diese Spiele sind:

NBA 2K25 (verfügbar ab 3. Juni)



Alone in the Dark (2024) (verfügbar ab 3. Juni)



Bomb Rush Cyberfunk (verfügbar ab 3. Juni)



Destiny 2: Die endgültige Gestalt (verfügbar ab 28. Mai)

Bonusspiele für PlayStation Plus Extra und Premium Zusätzlich zu diesen vier monatlichen Spielen fügt Sony dem PS Plus-Spielekatalog einige Bonusspiele hinzu, zusätzlich zu den regulären Spielkatalog-Inhalten, die Mitte Juni veröffentlicht werden sollen. Es werden vier Spiele für PS Plus Extra und Premium Abonnenten verfügbar sein:

Another Crab's Treasure (verfügbar ab 29. Mai, nur PS5)



Skull and Bones (verfügbar ab 2. Juni, nur PS5)



Destiny 2: Legacy Collection (ab 4. Juni erhältlich)



Grand Theft Auto III (verfügbar ab 10. Juni)

Und zwei zusätzliche Spiele für Abonnenten von PS Plus Premium (oder Deluxe in einigen Regionen), die alle ab dem 5. Juni verfügbar sind:

Myst



Riven

PS Plus Premium-Abonnenten können ab dem 28. Mai auch einige Game Trials spielen: Kingdom Come: Deliverance II und Sid Meier's Civilization VII. Denken Sie daran, dass es zwischen dem 3. und 11. Juni viele Angebote und Aktionen für PlayStation 5-Spiele, Abonnements und sogar Hardware geben wird.