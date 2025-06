Sony kündigt PS Plus-Spiele für Juli 2025 an, wenn der Dienst 15 Jahre alt wird

HQ

Sony hat die neuen PlayStation Plus-Spiele für Juli 2025 angekündigt, an einem besonderen Datum, da der Dienst sein 15-jähriges Bestehen feiert. PS Plus wurde am 29. Juni 2010 veröffentlicht. Natürlich waren die PS3-Spieler nicht glücklich darüber, dass sie für das Online-Spielen bezahlen mussten, also dachte Sony daran, jeden Monat ein paar Spiele zu "verschenken". Im Laufe der Zeit entwickelte sich der Service zu einem vollständigen Spielekatalog, der dem Game Pass ähnelt und in drei Stufen (Essential, Extra, Premium) unterteilt ist.

Nächsten Monat können PS Plus-Abonnenten auf allen drei Stufen drei Spiele beanspruchen, allen voran Diablo IV (lustigerweise ein Activison Blizzard-Titel, der jetzt Microsoft gehört). Spieler auf PS4 mit PS Plus können sich auch Diablo 4 sichern und es kostenlos behalten, solange sie ein aktives Abonnement haben.

Die drei Spiele, die zwischen dem 1. Juli und dem 4. August 2025 beansprucht werden können, sind:



Diablo IV (PS5 und PS4)



The King of Fighters XV (PS5 und PS4)



Jusant (PS5)



Aber das ist noch nicht alles. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 15-jährigen Jubiläum bietet Sony weitere Vergünstigungen, darunter neue Game Trials für WWE 2K25 und Monster Hunter Wilds (nur für PS Plus Premium), Rabatte auf Sony Pictures Core-Filme und einen exklusiven Sale zwischen dem 27. und 29. Juni sowie ein kostenloses Online-Multiplayer-Wochenende an diesem Wochenende, damit jeder ohne PS Plus-Abonnement online spielen kann.