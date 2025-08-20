Sony kündigt Preiserhöhung für alle PlayStation 5-Konsolen in den USA an

HQ

Das "herausfordernde wirtschaftliche Umfeld", wie Sony es ausdrückt, bringt einige amerikanische Unternehmen an ihre Grenzen, da Donald Trump überall Zölle verhängt. Und auch Sony Interactive Entertainment, dessen Konsolen und Zubehör hauptsächlich in China hergestellt werden, leidet unter der Situation. Aus diesem Grund haben sie eine Preiserhöhung für die PlayStation 5 angekündigt.

Ehrlich gesagt können wir uns nicht erinnern, wie oft der Preis dieser Konsolen (wenn man die verschiedenen Editionen wie PS5 Digital, PS5 Slim, PS5 Pro mitzählt) gestiegen ist. Diesmal ist es nur für den US-Markt, aber es ist bedeutend.

"Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, die unverbindliche Preisempfehlung für PlayStation 5-Konsolen in den USA ab dem 21. August zu erhöhen", so Sony. Die neuen Preise sind:

PlayStation 5 - 549,99 $ (vorher 499,99 $)

PlayStation 5 Digital Edition - 499,99 $ (statt 449,99 $, ursprünglich für 399,99 $ gestartet)

PlayStation 5 Pro - 749,99 $ (vorher 699 $)

Das ist eine Preiserhöhung von 50 US-Dollar auf PS5, PS5 Digital und PS5 Pro (rund 42,88 Euro, 37,13 Pfund). Aber unter Berücksichtigung früherer Preiserhöhungen kostet die Digital Edition, die als kostengünstige Alternative für die Konsole veröffentlicht wurde, jetzt so viel wie die reguläre PS5 im November 2020.

Die Preise für Zubehör und andere Produkte bleiben unverändert. Nintendo tat Anfang des Monats etwas Ähnliches und erhöhte den Preis für Nintendo Switch-Konsolen und -Zubehör (und nur für die ursprünglichen Switch-Modelle). Dies betrifft nur die Vereinigten Staaten, nicht Kanada oder irgendetwas anderes.