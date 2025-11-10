Sony kündigt PlayStation State of Play Japan für morgen an

HQ

Sony hat einen neuen State of Play angekündigt, der morgen, am 11. November, erscheint. Dieser Showcase wird sich in erster Linie auf Spiele konzentrieren, die in Japan und ganz Asien entwickelt wurden, obwohl einige Überraschungen möglich sind, wenn man bedenkt, dass Sony im PlayStation Blog "ein paar andere aufregende Updates" anmerkt.

Die Übertragung wird um 22:00 Uhr GMT/23:00 Uhr MEZ ausgestrahlt und dauert etwa 40 Minuten. Es wird von Synchronsprecher Yuki Kaji moderiert und in einer vollständigen japanischen Sprachversion auf dem japanischen PlayStation-YouTube-Kanal verfügbar sein.

Wir erwarten einen ziemlich breiten Blick auf Spiele, die in Japan und Asien entwickelt wurden, denn im PlayStation Blog heißt es, dass wir Titel von "beliebten Serien bis hin zu unverwechselbaren Indie-Kreationen" sehen werden. Für die Show wurde noch nichts offiziell enthüllt, aber wir werden nicht mehr lange warten müssen, um sie zu sehen.