Sony kündigt neue Funktionen für PlayStation Portal an, darunter Verbesserungen beim Cloud-Streaming

Sony wird laut Hiromi Wakai, VP of Product Management bei SIE, in naher Zukunft weitere Funktionen für sein PlayStation Portal einführen. In einem kürzlichen Interview mit Game File bestätigte Wakai, dass das Feedback der Nutzer eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der bevorstehenden Änderungen spielte, einschließlich der Möglichkeit, Spiele direkt aus der Cloud zu streamen. Ursprünglich war das PS-Portal als Zubehör für die PS5 konzipiert, aber ein Update Ende 2024 ermöglichte es, dass es unabhängig funktioniert und den Benutzern eine neue Möglichkeit bietet, ihre Lieblingstitel zu spielen, ohne eine PlayStation-Konsole zu benötigen.

Während sich Cloud-Streaming derzeit noch in der Beta-Phase befindet und nur eine begrenzte Anzahl von Spielen aus dem PS Plus Premium-Katalog unterstützt, ist Sony bestrebt, seine Fähigkeiten zu erweitern. Das Unternehmen ist auch daran interessiert, die Benutzererfahrung auf der Grundlage von Feedback zu verfeinern, und es wird erwartet, dass in den kommenden Monaten weitere Funktionen eingeführt werden. Auch wenn die offiziellen Verkaufszahlen noch nicht veröffentlicht wurden, wird geschätzt, dass das PS Portal in den USA im ersten Jahr rund 650.000 Einheiten verkauft hat, was ein starkes Interesse an dem Handheld-Gerät signalisiert.

Könnte die Hinzufügung von Cloud-Gaming-Funktionen das PlayStation Portal zu einem Muss für Gamer machen, oder wird Sonys potenzieller Handheld der nächsten Generation das Rampenlicht stehlen?