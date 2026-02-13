Sony kündigt 2026 neue und ungewöhnliche Ergänzungen im PlayStation Plus-Katalog an

HQ

Sonys State of Play hatte viele Ankündigungen, vom neuen God of War über Castlevania, Marathon, John Wick, Rev Noir, Silent Hill Townfall... Sony nutzte die Veranstaltung außerdem, um die kommenden Titel für PlayStation Plus-Abonnenten vorzustellen, beginnend mit einem, das Stunden zuvor geleakt wurde.

Marvel's Spider-Man 2 wird am 17. Februar in den Spielekatalog für PS Plus Extra und Premium aufgenommen, etwas mehr als zwei Jahre nachdem das Spiel auf der PS5 veröffentlicht wurde.

Sony kündigte außerdem neue klassische Titel an, die dem PS Plus Premium-Katalog hinzugefügt werden: Tekken Dark Resurrection, das PSP-Spiel, das 2005 erschien, wird im März veröffentlicht.

Und im Mai wird Time Crisis, die PS1-Version des beliebten Arcade-Automaten, dem PS Plus Premium-Katalog hinzugefügt, mit einer Version, die Gyrosteuerung mit dem Dualsense auf der PS4 oder Dualshock 4 auf der PS4 bietet.

Schließlich bestätigte Sony auch, dass Big Walk, ein kooperatives Multiplayer-Open-World-Spiel voller Rätsel und spannender Entdeckungsmöglichkeiten, irgendwann 2026 als eines der monatlichen PS-Plus-Spiele (für Essential-, Extra- und Premium-Abonnenten) erscheinen wird.

Freuen Sie sich auf die kommenden Titel, die im Klassikerkatalog für PlayStation Plus Prermium erscheinen werden?