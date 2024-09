Sony kommt zusammen, um zu feiern Astro Bot

HQ

In einer Wiederholung der langjährigen Tradition innerhalb des gesamten Unternehmens haben sich die Teams hinter verschiedenen PlayStation Studios-Franchises zusammengetan, um die Veröffentlichung von Sonys neuestem Flaggschiff-Titel, Astro Bot, zu feiern.

Was diese Geste besonders süß macht, ist die Einbeziehung vieler von Sonys ikonischen Charakteren in das Astro Bot -Spiel, daher ist es meiner Meinung nach sehr schön zu sehen, wie Entwickler wie Naughty Dog und Sucker Punch die Mühe erwidern, die in einen Titel gesteckt wurde, der ihre Kreativität angenommen und gefeiert hat.