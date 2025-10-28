Sony ist nicht an einer Übernahme von Warner interessiert

HQ

Vor etwa fünf Jahren wurde die Übernahme von Spielestudios zum wichtigsten Schritt der Branche, und es fühlte sich an, als würden die Giganten, angeführt von der Embracer Group und Microsoft, den Markt buchstäblich aufsaugen, ohne dass ein Unternehmen zu groß für eine Übernahme wäre. Viele waren schockiert, als Microsoft Bethesda übernahm, und nur anderthalb Jahre später wurde klar, dass sie auch Activision Blizzard wollten.

Seitdem hat sich die Lage etwas beruhigt und mehrere Übernahmen erwiesen sich als fragwürdig, nachdem namhafte Entwickler ausgestiegen waren und stattdessen eigene Indie-Unternehmen gegründet hatten. Aber ganz fertig sind wir noch nicht. EA kam kürzlich unter den Hammer, und Warner sagte vor ein paar Tagen, dass es eine Übernahme in Betracht ziehen würde. Wir wissen, dass Paramount interessiert ist, und es wird gesagt, dass auch Sony in Versuchung geraten ist - etwas, das eine bedeutende Bereicherung für die Filmseite des Unternehmens gewesen wäre und Mortal Kombat und Batman zu First-Party-Titeln für die Spielesparte gemacht hätte.

Aber... Es sieht nicht so aus, als würde das passieren. In einem Interview mit Nikkei (danke PushSquare) sagt Sony-Chef Hiroki Totoki, dass das Unternehmen an einer solchen Akquisition nicht interessiert ist:

"Im Moment wollen wir keinen großen M&A-Deal in Hollywood machen. Wir wollen eine solide Basis in unseren Stärken von Anime und Spielen aufbauen."

Totoki ist der Ansicht, dass es andere Märkte mit potenziell besseren Wachstumsaussichten gibt, und nennt das folgende Beispiel:

"Der globale Markt für Anime steht gerade erst in den Kinderschuhen und wird noch eine Weile zweistellig wachsen."

Kurz gesagt, es scheint für Sony nicht interessant zu sein, Warner zu übernehmen, aber wäre es nicht aufregend gewesen, sowohl Batman als auch Spider-Man unter einem Dach zu sehen?