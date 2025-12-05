Sony Interactive Entertainment und JJ Abrams' Bad Robot kombinieren sich zu einem kooperativen Shooter für vier Spieler

HQ

Sony Interactive Entertainment ist eine kollaborative Partnerschaft mit Bad Robot Games eingegangen, einer Abteilung der von JJ Abrams gegründeten Produktionsfirma. Der Grund für die Partnerschaft ist die Entwicklung eines neuen Spiels, eines kooperativen Shooters für vier Spieler, der von Mike Booth, bekannt aus Left 4 Dead, inszeniert wird.

Das Spiel soll für PS5 und PC erscheinen, und uns wird gesagt, dass wir später mit weiteren Informationen über das Spiel rechnen sollen, aber die Tatsache, dass es sich um einen kooperativen Shooter mit einem Left 4 Dead -Veteranen an der Spitze handelt, sagt wahrscheinlich einiges darüber aus, was man von diesem Projekt erwarten kann.

Im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit SIE an diesem Spiel sagte Bad Robot Games ' CEO Anna Sweet: "Die Partnerschaft mit Sony Interactive Entertainment ermöglicht es uns, unsere neue IP zum Leben zu erwecken, mit einer weitreichenden Vision für dieses neue Universum. Mit Unterstützung von PlayStation hoffen wir, ein mutiges, innovatives Erlebnis zu bieten, das für Spieler wirklich etwas Besonderes ist. Ich könnte nicht begeisterter sein, dass Mike Booth das kreative Ruder hat und ein kooperatives Abenteuer erschafft, das zu unvergesslichen Momenten mit Freunden führen wird."

Offensichtlich gibt es große Ambitionen für dieses Spiel, das SIE produzieren und veröffentlichen wird, während der Großteil der Arbeit Bad Robot Games bleibt. Sobald mehr über diesen Titel erscheint, werden wir Sie auf dem Laufenden halten.