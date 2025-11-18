Sony ignorierte PlayStations Bodenverlust in Japan unter der früheren Führung

HQ

Die PlayStation 4 galt als großer Erfolg für Sony, das es schaffte, sich von seinem Konkurrenten Xbox abzusetzen, der sich in Bezug auf die Konsolenverkäufe nie wirklich erholt hat. Aber Tatsache ist, dass die Konsole nicht überall gleich erfolgreich war.

Obwohl es deutlich mehr verkaufte als sein nächster Vorgänger (PlayStation 3 verkaufte etwa 78 Millionen Einheiten gegenüber 117 Millionen für PlayStation 4), war PlayStation 3 auf dem Heimatmarkt Japan erfolgreicher und verkaufte etwa eine Million weitere Einheiten im Land. TV Tokyo (über Install Base-Nutzer ) berichtet nun, dass dies etwas war, worüber der ehemalige PlayStation-Boss Jim Ryan sich nicht besonders Sorgen machte.

Die weltweiten Verkaufszahlen waren gut, sodass es scheinbar keine Rolle spielte, dass PlayStation in Japan an Boden verlor (was auch bei der Auflösung japanischer Studios auffiel). Der aktuelle PlayStation-Boss, Hideaki Nishino, ist jedoch selbst Japaner und ist nicht so glücklich darüber, dass Nintendo sich in seinem Heimatland so stark etabliert hat, dass es fast vollständig übernommen hat. Switch wurden landesweit über 36 Millionen Einheiten verkauft, verglichen mit 9,5 Millionen PlayStation-4-Einheiten.

Dies hat Sony nun dazu veranlasst, seine Strategie zu ändern und nun erneut in Japan wachsen zu wollen, wo eine Strategie darin besteht, diese Woche ein günstigeres PlayStation-5-Modell zu veröffentlichen – 55.000 Yen – das nur mit japanischen Spielen funktioniert (eine Strategie, die Nintendo bereits bei Switch 2 verwendet). Laut dem Bericht könnte es sogar mit erheblichem Verlust verkauft werden, wobei der Preis 270 £/305 € entspricht.

Was denkst du? Ist es wichtig, dass Sony weiterhin in Japan groß ist, oder wäre es besser, seine Ressourcen anderswo einzusetzen?