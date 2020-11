Sony hilft Neulingen mit zahlreichen Tutorial-Videos durch Demon's Souls

Sony hat uns erst vor kurzem in einem Video die Menüstrukturen und sozialen Features der Playstation 5 demonstriert, um die Menschen auf den Konsolenstart in zwei Wochen vorzubereiten. Playstation-Plus-Mitglieder erhalten auf der PS5 Zugriff auf eine spezielle Guide-Sektion mit Tipps und hilfreichen Videos, die versteckte Sammelgegenstände aufzeigen und andere Geheimnisse in ausgewählten Spiele offenbaren. Das alles können sich die zahlenden Nutzer anschauen, während sie spielen.

Wie viele Entwickler sich tatsächlich die Zeit nehmen werden, ihre Spiele mit solchen Leitfäden auszustatten, bleibt abzuwarten, aber Sony konnte zumindest Bluepoint Games dazu überreden, eines der herausforderndsten Spiele mit Video-Guides zu versorgen. In einem Interview mit der Washington Post verriet der Playstation-Systemarchitekt Mark Cerny, dass Demon's Souls über 180 dieser Hilfsvideos anbieten wird, um Spieler durch das düstere Fantasy-Abenteuer zu führen.

Es besteht also kein Zweifel daran, dass Bluepoint und Sony große Anstrengungen unternommen haben, um das Spielprinzip neuen Spielern zum Start der PS5 näherzubringen. Das dürften für all diejenigen, die Angst vor dem "Souls"-Subgenre haben, gute Nachrichten sein. Bleibt zu hoffen, dass diese Funktion in Zukunft weiterhin sinnvoll genutzt wird.

