Sony hat zu viele unverkaufte PlayStation VR2-Einheiten und hat die Produktion gestoppt

HQ

Bei Gamereactor haben wir immer über die Verkäufe von PS VR2 berichtet, weil wir immer der Meinung waren, dass die Hardware viel mehr verdient hat, entweder weil ihre neuen Funktionen sie zu einem viel vielseitigeren Headset als ihren Vorgänger gemacht haben, oder weil die Technologie und die Titel, die für Virtual Reality entwickelt wurden, den Sprung in die breite Öffentlichkeit schaffen könnten. Aber Sony hat nicht auf eine große Marktdurchdringung gewettet oder darauf, einen ausreichend breiten und attraktiven Katalog anzubieten, um PS5-Nutzer (die auch in der ersten Hälfte des Konsolenzyklus Schwierigkeiten hatten, eine zu bekommen) zu rechtfertigen, weitere 600 Euro für ein Peripheriegerät auszugeben, das sie nicht so oft nutzen würden, wie sie wollten.

Dies, gepaart mit der kürzlichen Umstrukturierung von PlayStation, mit der Schließung von London Studio (einem Entwickler, der sich stark auf die Produktion von PS VR2-Titeln konzentriert hatte) und der Verkleinerung vieler anderer Teams verhieß nichts Gutes. Und jetzt haben wir einen weiteren Beweis dafür, dass die Zukunft von Sonys virtueller Realität, gelinde gesagt, ungewiss ist.

Wie Bloomberg berichtet, hat Sony die Produktion von PS VR2 gestoppt, da es einen beträchtlichen Bestand an unverkauften PS VR2s hat. Analyst Takashi Mochizuki sagt, dass dies ein weiteres Zeichen für die mangelnde Attraktivität des Geräts ist und ernsthafte Fragen über die Zukunft der virtuellen Realität aufwirft.

Sony hat bereits vor einigen Wochen erklärt, dass PS VR2 noch in diesem Jahr PC-kompatibel sein wird, so dass es möglich ist, dass eine größere Anzahl von Einheiten auf der neuen Plattform platziert wird. Aber in einem solchen Nischenmarkt und mit mehr PC-optimierten Konkurrenten in einer ähnlichen Preisklasse wird es ein harter Kampf für Sony.

Glaubst du, dass Sony definitiv aus dem Virtual-Reality-Geschäft aussteigen wird?