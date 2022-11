Sony hat seinen Black Friday Sale gestartet

HQ

Heute haben wir berichtet, dass Microsoft seinen Black Friday-Verkauf gestartet hat. Sony hat das Gleiche getan und bietet eine große Auswahl an großartigen Angeboten, was bedeutet, dass Sie großartige Unterhaltung erhalten und etwas Geld sparen können. Es gibt auch Rabatte auf PlayStation Plus-Abonnements.

Wir haben zehn Schnäppchen mit etwas für jeden gefunden, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, schauen Sie sie sich unten an und stöbern Sie hier, um mehr zu finden.



• Call of Duty: Vanguard - 50% Rabatt

• Cult of the Lamb - 20% Rabatt

• Death Stranding Director Digital Deluxe Edition - 50% Rabatt

• Deathloop + Ghostwire: Tokyo - 60% Rabatt

• Dying Light 2 Stay Human Ultimate Edition - 30% Rabatt

• Gran Turismo 7 - 38% Rabatt

• Horizon Forbidden West - 38% Rabatt

• Minecraft Dungeons Ultimate Edition - 38% Rabatt

• NBA 2K23 - 50% Rabatt

• Stray - 20% Rabatt



Wie immer, wenn Sie ein besonders gutes Angebot finden, würden wir uns freuen, wenn Sie Ihren anderen Gamereactor-Lesern im Kommentarbereich unten helfen. Teilen ist schließlich fürsorglich.