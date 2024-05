Sony hat Kraven the Hunter auf ein Weihnachtsveröffentlichungsdatum verschoben, damit die Leute es "immer und immer wieder" sehen

HQ

Kürzlich verschob Sony das Veröffentlichungsdatum für Kraven the Hunter von Oktober dieses Jahres auf Dezember, ein Schritt, der einige verblüffte. Glücklicherweise hat der Produzent des Films, Matt Tolmach, die Entscheidung inzwischen gegenüber Collider erklärt.

"Kraven ist auf Weihnachten umgezogen, weil wir uns darauf freuen und Weihnachten die beste Veröffentlichungszeit ist, die es gibt." sagte Tolmach. "Wenn man die Leute dazu bringt, immer wieder ins Kino zu gehen. Das war ein echtes Spiegelbild dessen, was das Studio über den Film dachte. Wir sind wirklich aufgeregt. Aber das ist ein großartiger Schachzug, der genau das Gefühl des Films widerspiegelt."

Der Dezember sieht derzeit nicht allzu voll für Filme aus, aber es gibt ein paar Schwergewichte in Wicked und Mustafa: Der König der Löwen, von denen letzterer wahrscheinlich noch einige Zeit die Kinokassen dominieren wird. Nach dem Scheitern von Madame Web Anfang des Jahres kann Sony dieses Schiff vielleicht mit Kraven umdrehen. Es gibt auch Venom: The Last Dance, das wahrscheinlich zumindest ein Hoffnungsschimmer sein wird.