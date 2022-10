Sony hat jetzt zwei Millionen PS5 in Japan verkauft

HQ

PlayStation 5 hat nun am 23. Oktober zwei Millionen verkaufte Einheiten in Japan erreicht, wie VGC berichtet. Sie denken vielleicht, dass das eine große Zahl ist, aber im Vergleich zu den vorherigen Konsolen von Sony war es für ihre neueste Konsole etwas langsamer, diese Zahlen zu erreichen. In 101 Wochen verkaufte PlayStation 5 das, was PlayStation 4 neunzig Wochen und PlayStation 3 nur dreiundsiebzig Wochen dauerte. Aber gleichzeitig zeigen die Zahlen es nicht wirklich fair, denn schließlich war PlayStation 5 im Schatten der Pandemie lange Zeit Mangelware und nicht nur das, es ist auch die teuerste Konsole von Sony.

Als ob das nicht genug wäre, wurde Japan auch von Scalpern geplagt, genau wie der Rest der Welt, die Konsolen aufkauften und sie dann zu einem teureren Preis weiterverkauften.

In Japan dominieren wie üblich die Konsolen von Nintendo den dortigen Markt, wobei der Nintendo Switch bis Juni satte 25 Millionen Einheiten verkaufte. Wir können das mit PlayStation 5 vergleichen, das in Großbritannien in 98 Wochen 2 Millionen verkauft hat, genau die gleiche Zeit, die PlayStation 3 brauchte. Bis Juni hat PlayStation 5 weltweit insgesamt 21,7 Millionen Konsolen verkauft.

Hast du schon eine PlayStation 5 gekauft?