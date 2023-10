Sony hat jetzt den Halloween-Sale gestartet

HQ

Anfang dieser Woche startete Microsoft seinen jährlichen Shocktober Sale, und Sony liebt Halloween genauso sehr und hat daher jetzt einen eigenen Sale gestartet. Da wir sehr nette Menschen sind, haben wir zehn gute Vorschläge aus den PSN-Angeboten ausgewählt, die wir für Schnäppchen halten:

• Bramble: The Mountain King - 40% Rabatt (£14.99 / €17,99)

• The Callisto Protocol Digital Deluxe - 60% Rabatt (£29.59 / €35,99)

• Diablo IV - 25% Rabatt (£52.49 / €59,99)

• Doom Eternal Deluxe Edition - 67% Rabatt (£19.79 / €23,09)

• Fallout 4 GOTY Edition - 75% Rabatt (£8.74 / €9,99)

• Ghostwire Tokyo Deluxe Edition - 67% Rabatt (£26.39 / €29,69)

• Lost in Random - 90% Rabatt (£2.49 / €2,99)

• Resident Evil Village Gold Edition - 60% Rabatt (£19.99 / €19.99)

• Oxenfree II: Lost Signals - 25% Rabatt (£14.24 / €17,99)

• Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse - 30% Rabatt (£27.99 / €34,99)



Gehen Sie zu diesem Link, um alle Spiele zu durchsuchen, die in diesem Angebot enthalten sind, und wie immer - bitte teilen Sie gute Erkenntnisse mit Ihren Gamereactor-Lesern in unserem Kommentarbereich unten. Teilen ist schließlich wichtig!