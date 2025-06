Sony hat endlich regionale Beschränkungen für große PC-Veröffentlichungen aufgehoben

HQ

Während Sony mit einer Hand gegeben hat, indem es Spielern ohne PlayStation die Chance gegeben hat, einen seiner Exklusivtitel auf dem PC zu kaufen, nimmt es dann mit der anderen Hand weg, da nur bestimmte Regionen diese Spiele spielen können.

Dies wurde heftig kritisiert, vor allem als diese regionalen Einschränkungen zu den äußerst beliebten Helldivers II kamen. Jetzt, wie von Wario64 entdeckt, scheinen diese Einschränkungen still und leise entfernt worden zu sein. Die Steam-Seiten für Marvel's Spider-Man 2, God of War: Ragnarök, The Last of Us: Part II Remastered und Helldivers II wurden aktualisiert, um den Dutzenden von Gebieten, die zuvor nur eingeschränkten Zugang hatten, den Kauf des Spiels zu ermöglichen.

Steam-Nutzer in der Antarktis können endlich um die Supererde kämpfen. Hurra! Im Ernst: Dies ermöglicht Spielern, die diese Sony-Exklusivtitel ausprobieren möchten, einen breiteren Zugang, und es wird wahrscheinlich auch mehr Verkäufe bedeuten. Es war immer ein Kopfzerbrechen, warum diese Einschränkungen überhaupt in Kraft waren, aber jetzt scheinen sie der Vergangenheit anzugehören.