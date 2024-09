Sony hat die monatlichen PS Plus-Spiele für Oktober und einige der Katalogspiele angekündigt

HQ

PlayStation Plus erhält am nächsten Dienstag, dem 1. Oktober, seine monatlichen Spiele. Drei Spiele, die während der gestrigen State of Play-Präsentation angekündigt wurden, stehen allen PS Plus-Abonnenten zur Verfügung, egal ob sie PS Plus Essential, Extra oder Premium nutzen.

Die Spiele sind WWE 2K24 (PS5, PS4), Dead Space (PS5) und Doki Doki Literature Club Plus! (PS5, PS4).

WWE 2K24 feiert 40 Jahre WrestleMania mit einer Vielzahl von Spielmodi, in denen du einige der besten Momente in der gesamten WWE-Geschichte nachspielen kannst, darunter Wrestler wie "Stone Cold" Steve Austin, Undertaker und Andre the Giant.

Dead Space ist offensichtlich das jüngste Remake, exklusiv für PS5. Eine hervorragende Überarbeitung des Originalspiels von Motive Studio und eines der atemberaubendsten Spiele der PS5.

Zum Schluss, das Mindeste, was wir über Doki Doki Literature Club Plus! sagen können, wahrscheinlich das bessere. Nur, dass es nicht ganz das ist, was es zu sein scheint... Und das sollten Sie selbst ausprobieren.

Diese drei Spiele stehen vom 1. Oktober bis zum 4. November zum Download zur Verfügung und gehören dir für immer, solange du dein Abonnement behältst. Sie ersetzen Quidditch Champions, MLB The Show 24 und Little Nightmares II, die weiterhin zum Download zur Verfügung stehen.

Und das ist noch nicht alles: Sony hat einige der Spiele veröffentlicht, die Mitte des Monats in den PS Plus Extra/Premium-Katalog aufgenommen werden: The Last of Us Part 1, Dino Crisis und Blood Omen: Legacy of Kain.