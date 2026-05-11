Sony hat bereits KI-Animationstechnologie eingesetzt, und du wusstest es wahrscheinlich nicht einmal

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Sony nutzt KI, genau wie alle anderen heutzutage. Aber es gibt einen Unterschied, wie Unternehmen über ihren Einsatz von KI-Technologien informieren.

Laut Tweak Town sieht Sony KI als ein "mächtiges Werkzeug" und hat bereits KI-Animationstechnologie in Horizon: Zero Dawn Remastered eingesetzt.

Kürzlich hat der Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, den Ansatz des Unternehmens für den Einsatz von KI in der Spieleentwicklung erläutert. Die Präsentation erwähnt speziell die Automatisierung von Arbeitsabläufen, die Verbesserung der Produktivität und die Beschleunigung von Aufgaben wie Qualitätssicherung, 3D-Modellierung und Animation.

Ein hervorgehobenes Beispiel war Mockingbird, ein KI-gestütztes Werkzeug, das 3D-Gesichtsmodelle mithilfe von Performance-Capture-Daten animiert. Und diese Technologie wurde bereits verwendet, um Horizon: Zero Dawn neu zu remastern. Echtes Videomaterial von Frisuren wurde in detaillierte 3D-Modelle umgewandelt, was die Zeit für den Handbau erheblich verkürzte. The Last of Us-Entwickler Naughty Dog und San Diego Studio gehörten zu den anderen PlayStation-Studios, die bereits ähnliche Tools verwendeten.

Nishino fügte schnell hinzu, dass "Vision, Design und emotionale Wirkung unserer Spiele immer vom Talent unserer Studios und Darsteller kommen werden". Vor diesem Hintergrund hat Sony mit Bandai Namco zusammengearbeitet, um zu erforschen, wie generative KI die neuesten Technologien ergänzen kann, um die Vision eines Creators in der Videoproduktion bestmöglich zu erfüllen.

Die KI verbessert zudem die visuelle Qualität der PS5 Pro, da die Technologie den Spielern eine frischere, immersivere Möglichkeit bietet, ihre Lieblingscharaktere zu genießen, während die Publisher eine "effizientere Produktionsumgebung" erhalten.