Sony hat 38,4 Millionen PS5-Einheiten verkauft und damit seinen Quartalsrekord gebrochen

Zu dieser Jahreszeit erscheinen Jahresberichte in der Regel in regelmäßigen Abständen. Es gibt eine besonders interessante Zahl in Sonys Bericht , in dem bekannt wurde, dass der Plattformbesitzer jetzt 38,4 Millionen PlayStation 5-Einheiten verkauft hat. Xbox Series X & S haben zusammen 21 Millionen Exemplare verkauft und liegen damit derzeit ziemlich weit zurück.

Im letzten Quartal, bis zum 31. März, wurden 6,3 Millionen Einheiten verkauft. Das sind 4,3 Mio. Einheiten mehr als im Vorjahreszeitraum. Es macht die Playstation 5 auch zur meistverkauften Konsole des ersten Quartals aller Zeiten.

Einige andere Statistiken aus dem Bericht erwähnen, dass die Zahl der PlayStation Plus-Abonnenten konstant bei 47,4 Millionen liegt. Genau die gleiche Zahl wie im letzten Jahr. Es gibt auch 108 Millionen aktive (monatliche) Nutzer im Playstation Network, das sind zwei Millionen mehr als im Vorjahr.