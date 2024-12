Sony-Gruppe verzeichnet dank PlayStation neuen Rekordkurs

HQ

Heute, zum Handelsschluss an der Tokioter Börse, hat eines seiner großen Unternehmen einen historischen Meilenstein erreicht. Ja, die Sony-Aktie ist heute mehr wert als je zuvor in ihrer Geschichte, etwa 3.338 Yen pro Aktie (ca. 22 Euro). Der letzte historische Höchststand war in den 2000er Jahren, als sie es schafften, bei einem Preis von 3.260 Yen pro Aktie zu schließen.

Das Interessante an diesem Tanz der Zahlen an der Börse ist, wie das Wall Street Journal berichtet, dass dieser Anstieg zum Teil auf den Optimismus der Anleger über die Zukunft der PlayStation zurückzuführen ist, die im zweiten Quartal ebenfalls einen Gewinn von 900 Millionen Dollar erzielte. Sony prognostiziert sogar, dass das laufende Geschäftsjahr 2025 das profitabelste in seiner Geschichte sein wird.

Es ist merkwürdig, dass dieses Jahr das profitabelste von Sony ist, da das Unternehmen kaum eigene Big-Budget-Titel veröffentlicht hat (Astro Bot ist ein Blockbuster, hat aber keine exorbitanten Produktionskosten) und seine große Wette für 2024, Concord, mit Hunderten von Millionen Dollar tot und begraben ist. Es scheint, dass der Schwerpunkt des Geldes von Sonys Gaming-Sparte heute auf dem Verkauf von Titeln von Drittanbietern, PlayStation Plus-Abonnements und Hardware-Verkäufen wie der 30th Anniversary Edition oder PS5 Pro liegt.

Wir ahnen aber bereits, dass 2025 auch in Sachen Software ein ganz anderes Jahr werden könnte. Im Moment haben wir kaum große Exklusivtitel bestätigt, abgesehen von Ghost of Yotei, aber wir hoffen, dass PlayStation uns zu Beginn des Jahres einen Grund geben wird, diese Ziele zu erreichen.

Danke, VGC.