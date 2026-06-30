Sony glaubt nicht, dass die Preiserhöhungen bei PS5-Konsolen zu einem Nachfragerückgang geführt haben

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Diese Konsolengeneration wird in die Geschichte eingehen als die erste, die am Ende deutlich teurer wurde als zum Start. Die Preiserhöhung der Komponenten hat dazu geführt, dass Gaming langsam aus einem alltäglichen Hobby herausgedrängt und in eine teurere Nische gedrängt wird, da die Konsolenkosten stetig steigen. Sony ist mit der Preiserhöhung seiner PlayStation-Konsolen nicht allein, glaubt aber auch nicht, dass die Preiserhöhungen der Verbrauchernachfrage großen Schaden zugefügt haben.

In einem kürzlichen Q&A mit dem CEO und Präsidenten von Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, sowie dem Studio Business CEO Hermen Hulst erklärten die Chefs, dass es nicht "realistisch" sei, dass Sony einfach alle erhöhten Kosten für Komponenten in Kaufmann nimmt, ohne dass dies Auswirkungen auf den Verbraucher hat. Es wurde außerdem erklärt, dass Sony zwar keinen Verlust hinnehmen will, aber die Marktsituation beobachten wird. Im Moment scheint es den Leuten nichts auszumachen, deutlich mehr für ihre Konsolen zu bezahlen.

"Derzeit verlaufen die Verkäufe jedoch wie geplant, und wir glauben nicht, dass dies zu einem Rückgang der Kundennachfrage geführt hat. Grundsätzlich beabsichtigen wir nicht, Hardware mit erheblichen Verlusten zu verkaufen. Gleichzeitig beobachten wir den Markt sorgfältig und bewerten weiterhin unseren Ansatz. Wir halten es für wichtig, dass wir alle Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass die Kunden den Wert, den wir im Verhältnis zur Preisgestaltung bieten, vollständig verstehen."

Wie möchte Sony diesen Wert steigern? Nun, es plant, seine Reichweite zu erweitern, indem es Mobile und PC erwähnt, obwohl letzteres zugunsten seiner First-Party-Einzelspieler-Spiele aufgegeben wurde. Sony möchte auch mehr Wert aus Ihnen herausholen und sagt, dass es seine Nutzerbasis weiterhin monetarisieren wird, während es in den kommenden Jahren finanziell ausbaut.