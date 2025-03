Sony führt umfangreiche Entlassungen in seinen Studios für Visual Arts und Malaysia durch

HQ

Wieder einmal eine schlechte Nachricht über den Verlust von Arbeitsplätzen in Videospielstudios. Diesmal waren es die Malaysia Studios und Visual Arts, beide im Besitz von Sony. Es ist unklar, wie viele Entwickler ihren Job verloren haben, aber eine Flut neuer Posts auf LinkedIn zeigt, dass es sich nicht um eine Kürzung durch eine Minderheit handelte. Laut VGC hat Visual Arts bereits einen guten Teil seiner Belegschaft bei den groß angelegten Entlassungen von Sony vor 18 Monaten verloren. Einige der Betroffenen in den Visual Arts Studios waren aktiv an der Produktion von großen Hits wie Marvel's Spider-Man 2 beteiligt, da Visual Arts ein in Kalifornien ansässiges Support-Studio ist.

Was die Malaysia Studios betrifft, so wurde die Nachricht auch durch einen Beitrag auf LinkedIn von Johann Affendy Mahfoor, Senior Project Manager im Team in Kuala Lumpur, ausgelöst, der es als "massiven Personalabbau" beschreibt, der stattgefunden hat.

Erst vor einem Jahr führte Sony auch eine riesige Entlassungswelle bei anderen Studios wie Naughty Dog, Guerrilla und Insomniac durch, die weitere 900 Mitarbeiter entließen.