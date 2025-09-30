Sony feiert 30 Jahre PlayStation mit einem wunderschönen Bildband

HQ

Es ist über 30 Jahre her, dass die PlayStation zum ersten Mal in Erscheinung trat, was wir letztes Jahr mit einer Reihe wirklich beeindruckender Konsolen und Peripheriegeräte gefeiert haben. Aber Sony möchte nun mit einem schönen Bildband, der die epische Geschichte des Videospielgiganten erkundet, weiter darauf aufbauen.

Dieses 400-seitige Buch, das unter dem Namen PlayStation: The First 30 Years bekannt ist und Bilder, Kunst, Entwicklungshinweise und andere Einblicke in PlayStation über seine verschiedenen Generationen hinweg enthält. Die vollständige Zusammenfassung des Buches findet sich im PlayStation Blog:

"Die Spieler erhalten einen Einblick in noch nie zuvor gesehene Prototypen, Konzeptskizzen und Designmodelle, die die Hardwareentwicklung bei Sony Interactive Entertainment geprägt haben. Von gewagten frühen Designs bis hin zu den ikonischen Konsolen und Controllern, die die Gaming-Kultur für Millionen definierten, ist PlayStation: The First 30 Years eine 400-seitige visuelle Reise durch die PlayStation-Geschichte, die den Fans einen seltenen Einblick in die Entwicklung der Marke im Laufe der Generationen gibt."

Das Buch, das als Sammlerstück gilt, wird im Frühjahr 2026 erscheinen und kann derzeit vorbestellt werden, indem man hier für 95 £/115 € für die Standardausgabe und satte 245 £/290 £ für die viel limitiertere Deluxe Edition geht, die auch einige zusätzliche Extras wie eine Box zum Thema Technik bietet.

