Sony fasst euer Playstation-Jahr 2021 statistisch zusammen

HQ

Wie lange habt ihr im vergangenen Jahr mit Playstation-Spielen verbracht und was war der Titel, der euch am intensivsten beschäftigte? Um das herauszufinden hat Sony eine Werbeaktion ins Leben gerufen, die eure im PSN aufgezeichneten Online-Daten aus 2021 ausliest und die Ergebnisse in Social-Media-fähiger Form verpackt.

Wenn ihm im vergangenen Jahr mindestens zehn Stunden auf einer Playstation 4 oder auf einer Playstation 5 gespielt habt, mindestens 18 Jahre alt seit und Sony gestattet habt, eure Spieldaten zu verarbeiten, dann könnt ihr diesen Link aufrufen und einen Eindruck eurer Playstation-Gaming-Aktivitäten einholen. Habt ihr der Datenerfassung und -verarbeitung nicht oder nur teilweise zugestimmt, könnt ihr an der Kampagne leider nicht teilnehmen. Außerdem endet der Service am 20. Februar, also müsst ihr euch beeilen.