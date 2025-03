Sony experimentiert mit KI-Charakteren

HQ

Es scheint, dass Sony mit seiner KI-Investition einen großen Schritt nach vorne macht, da es mit KI-Charakteren experimentieren will. Ein Prototyp von Aloy aus den Horizon-Spielen wurde in einem Video gezeigt, das im Internet die Runde macht.

Das Video wurde The Verge von einem anonymen Absender zur Verfügung gestellt, bevor es dank eines Urheberrechtsanspruchs von Muso, einem Unternehmen, das Sony als einen seiner Kunden bewirbt, von YouTube entfernt wurde. Das Video hat jedoch seinen Weg auf Twitter/X gefunden, und immer mehr Menschen sehen es.

Die Ironie, dass eine Figur, deren Welt von KI-infundierten Robotern ruiniert wurde, der Prototyp für eine neue KI-Videospielfigur ist, scheint im Internet nicht verloren zu gehen. Da es sich jedoch um einen Prototyp handelt, wissen wir nicht, wie sehr Sony auf diese Technologie drängt oder ob es nur eine Idee war, die gezeigt wurde, um Interesse zu wecken.

So oder so, da KI auch heute noch eines der umstrittensten Themen in der Gaming-Branche ist, bezweifeln wir, dass dieses Video ohne seinen gerechten Anteil an Gegenreaktionen vorbeigehen wird.