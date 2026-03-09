HQ

Dynamische Preisgestaltung ist wahrscheinlich einer deiner am wenigsten geliebten Begriffe des Tages, wenn du es leid bist, die ständig steigenden Lebenshaltungskosten in der modernen Welt zu ertragen. Von Lebensmitteln bis zur Elektronik führen zahlreiche Faktoren dazu, dass die Preise stark steigen, was auf ein dynamisches Umfeld zurückzuführen ist, das scheinbar nie eine bestimmte Gruppe von Menschen beeinflusst. Lassen Sie uns die Seifenkiste vorerst beiseitelegen und sehen, wie sich der PlayStation Store verändern wird.

Laut PS Prices (über Polygon) experimentiert Sony schon seit einiger Zeit mit dynamischen Preisen. Sie berücksichtigt Ihre Region, Ihre Kaufhistorie, Einkommen, Nachfrage und sogar Dinge wie Wetter und Tageszeit. Dann bekommst du einen Rabatt, der höher oder niedriger sein kann als der Laden, der deinem Freund angeboten wird. Mehrere Sony-Exklusivtitel wurden zusammen mit wichtigen Third-Party-Spielen getestet, wobei PS Prices Diskrepanzen von 5 % bis 12 % im Rabattbereich entdeckte.

Diese Studie betrachtete eigentlich nur reduzierte Spiele und ob man durch Sonys dynamische Preise ein oder zwei Euro sparen kann, daher ist es schwierig zu erkennen, ob andere Nutzer höhere Preise oder weniger Rabatte erleben. Berichten zufolge wurden bei Nutzern auch persönliche Rabatte gefunden, die höher sind als die im PlayStation Store angebotenen.

Diese Experimente werden voraussichtlich fortgesetzt, obwohl sie die USA und Japan bisher noch nicht erreicht haben, da die Beschränkungen dort verschärft sein könnten. Derzeit wird es in 68 Regionen weltweit getestet.