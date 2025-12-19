Sony erwirbt die Kontrolle über Peanuts-IP für fast eine halbe Milliarde Dollar

HQ

Charles M. Schulz' geliebte Peanuts-Comicfiguren kommen in ein neues Zuhause. Snoopy, Charlie Brown, Woodstock und sein Team wurden von Sony in einem riesigen Deal im Wert von 457 Millionen Dollar übernommen. Sony hat offiziell bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung mit dem kanadischen Unternehmen WildBrain getroffen hat, um den gesamten 41%-Anteil von WildBrain an Peanuts Holdings LLC zu erwerben.

Über Variety ist die Transaktion noch nicht abgeschlossen und unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen. Das könnte allerdings nur eine Formalität sein, da bereits Geld auf den Tisch gelegt wurde.

Sony Music Entertainment Japan und Sony Pictures Entertainment werden nach der Transaktion etwa 80 % von Peanuts halten. Die restlichen 20 % bleiben bei der Familie von Charles M. Shulz. Die Rechte an Peanuts und die Geschäftsführung werden weiterhin von Peanuts Worldwide verwaltet. Es wird jedoch erwartet, dass mit dieser Transaktion Peanuts Holdings LLC und Peanuts Worldwide eine Tochtergesellschaft der Sony Group werden.

"Seit 2018 ist SMEJ stolz darauf, Teil der Partnerschaft hinter Peanuts zu sein, einer ikonischen globalen Unterhaltungsmarke mit einer 75-jährigen Tradition, die weltweit Zuschauer begeistert", sagte Shunsuke Maramatsu, Präsident und Group CEO von Sony Music Entertainment Japan. "Mit diesem zusätzlichen Eigentumsanteil freuen wir uns sehr, den Wert der Marke 'Peanuts' weiter steigern zu können, indem wir auf das umfangreiche globale Netzwerk und die kollektive Expertise der Sony Group zurückgreifen."

"Wir sind fest entschlossen, das Vermächtnis von Charles Schulz und der Familie Schulz fortzuführen. Gemeinsam mit SPE und unterstützt durch die fortgesetzte Partnerschaft von WildBrain werden wir weiterhin neue Chancen ergreifen, um sicherzustellen, dass 'Peanuts' über Generationen hinweg eine relevante und geliebte Präsenz bleibt", fuhr er fort.