Sony erwirbt 16 Millionen Bandai Namco-Aktien für 68 Milliarden Yen

Sony hat 16 Millionen Aktien von Bandai Namco erworben, was etwa 2,5 % des Unternehmens entspricht, was rund 68 Milliarden Yen entspricht.

Der Deal, der von Sony in einer Erklärung angekündigt wurde, schmiedet eine "Geschäftsallianz" zwischen zwei führenden japanischen Unterhaltungsmarken. Sony und Bandai wollen "die Fangemeinde für geistiges Eigentum wie Anime und Manga auf der ganzen Welt erweitern und das Engagement stärken, insbesondere im Anime-Bereich, wo ein schnelles Marktwachstum erwartet wird".

Sony und Bandai Namco haben bereits zuvor zusammengearbeitet und planen, ihre Zusammenarbeit auf breitere Medien auszuweiten. Mit dem geistigen Eigentum von Bandai Namco und der Expertise von Sony in der Verbreitung, Förderung und Vermarktung von Inhalten scheinen beide Parteien mit der fortgesetzten Zusammenarbeit recht zufrieden zu sein.

"Durch diese Partnerschaft wollen wir gemeinsam eine Reihe von Inhalten und Erlebnissen schaffen, die die Erwartungen übertreffen und Kando (Emotionen) noch mehr Fans zugänglich machen, zusammen mit der Bandai Namco Group, die sowohl im Inland als auch international in die Lage versetzt wird, vielfältiges geistiges Eigentum multidirektional zu erweitern und tiefe Verbindungen zu Fans an echten Berührungspunkten zu knüpfen", sagte Toshimoto Mitomo, Chief Strategy Officer und Representative Corporate Executive Officer von Sony.

Erwartet also in Zukunft einige gemeinsame Anime-Bemühungen zwischen Bandai Namco und Sony. Wenn ihr dachtet, dass 68 Milliarden Yen nach genug Geld für einen größeren Buyout klingen könnten, ist es erwähnenswert, dass diese Zahl etwa 456.000 USD entspricht, also nicht annähernd genug für eine riesige Übernahme.