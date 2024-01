Sony erstattet Benutzern, die die falsche Version von The Last of Us: Part II Remastered gekauft haben

HQ

The Last of Us: Part II Remastered erscheint heute, und viele Spieler, die es kaum erwarten können, noch einmal an der Seite von Abby und Ellie zu leiden, laden das Spiel bereits herunter, während wir sprechen oder schreiben, nehme ich an.

Auf jeden Fall werden viele Leute zu The Last of Us: Part II zurückkehren wollen, und das Beste daran ist, dass Sie, wenn Sie das Spiel bereits haben, die zusätzlichen Inhalte für 10 £ erhalten können. Einige Spieler haben jedoch unwissentlich die 45-Pfund-Vollversion gekauft, die Sony entdeckt hat.

Wenn Sie einer dieser unglücklichen Spieler sind, machen Sie sich keine Sorgen, denn es scheint, dass Sony die Kosten für das Spiel erstattet, so dass Sie 35 £ sparen können, indem Sie das Upgrade für 10 £ kaufen. Dies ist ein seltener Schritt eines Spieleunternehmens, da das einzige Ziel hier zu sein scheint, Ihnen Geld zu sparen, um etwas guten Willen zu schaffen. Die Remaster der The Last of Us-Spiele sind ziemlich umstritten, erweisen sich aber immer als beliebt, auch wenn es Gegenreaktionen gibt, daher ist es schön zu sehen, dass Sony sich darauf konzentriert, Ihnen Ihr Geld zurückzugeben, wenn Sie versehentlich zu viel ausgegeben haben.