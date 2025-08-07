Sony erreicht mit 80 Millionen verkauften PS5s einen wichtigen Meilenstein

HQ

Sony hat wieder einmal Grund zum Feiern, denn das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass weltweit 80 Millionen PlayStation 5-Einheiten verkauft wurden. Allein im letzten Quartal wurden mehr als 2,5 Millionen Einheiten verkauft, was sich auf eine Gesamtsumme von 80 Millionen seit der Markteinführung der Konsole summiert.

Dies geht aus den neuesten Finanzzahlen von Sony hervor, die auch zeigen, dass das Unternehmen nicht nur Konsoleneinheiten verkauft, sondern auch gute Arbeit leistet, wenn es darum geht, Spiele zu verkaufen und das Interesse der Kunden zu wecken. 72 Millionen Spiele wurden verkauft, davon 83 % digital gekauft. Es wird in dem Dokument nicht erwähnt, aber wir können uns vorstellen, dass die Xbox-Veröffentlichungen für PS5 im letzten Quartal dazu beigetragen haben könnten, die Verkäufe entsprechend anzukurbeln.

Sony stellt einen Nachteil fest, wenn es um seine digitalen Verkäufe geht, nämlich die Auswirkungen auf die Einnahmen, die durch die Verschiebung eines First-Party-Titels aus dem letzten Quartal verursacht werden. Es ist möglich, dass sich dies auf Marathon bezieht, oder vielleicht auf Lost Soul Aside, das von einer Veröffentlichung im Mai auf eine Veröffentlichung im August verschoben wurde.

So oder so, Sony ist mit seinen jüngsten Finanzzahlen ziemlich zufrieden, so sehr, dass das Unternehmen seine Prognose für das Betriebsergebnis nach oben korrigiert hat. Da Ghost of Yotei auch noch im Laufe des Jahres erscheinen wird, werden wir vielleicht bessere Finanzergebnisse sehen, wenn wir das Buch für 2025 schließen.