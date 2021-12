Sony erklärt Barrierefreiheitsfunktionen der Playstation 5 auf neuer Webseite

HQ

Die Gaming-Industrie bemüht sich in letzter Zeit darum, mehr Leuten das Spielen zu ermöglichen und Barrieren abzubauen. Inzwischen gibt es einige großartige Hilfsmittel, die Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen dabei helfen, Spaß an diesem Hobby zu finden und die Spielerfahrung trotz Einschränkungen zu verbessern. Microsoft ist bei diesem Thema gut aufgestellt, doch auch Sony bietet auf den Playstation-Konsolen viele sinnvolle Zugänglichkeitsoptionen an. Auf einer Webseite widmet sich das Unternehmen ausschließlich dem Thema Barrierefreiheit und erklärt die Möglichkeiten, die Nutzer auf PS4 und PS5 vorfinden.