Sony erhöht die Steam-Preise für Spiele in bestimmten Regionen

Die immer scharfäugigen Benutzer von ResetEra haben bemerkt, dass Sony die Preise für einige ihrer für Steam veröffentlichten Spiele erhöht hat.

Kanada ist eine der Regionen, in denen dies geschehen ist, und die Preise wurden von 69,99 $ auf 79,99 $ angehoben, und einige Länder (eines davon ist Argentinien, was wahrscheinlich mit ihrer absolut massiven Inflation zusammenhängt) haben einen noch größeren Anstieg erhalten. Bisher hat Sony nicht kommentiert, warum sie dies getan haben, daher wissen wir nicht, ob weitere Länder hinzugefügt werden oder ob auch PlayStation betroffen sein wird.

Sony war auch der erste Konsolenhersteller dieser Generation, der die Preise für seine Spiele (Beginn der Generation) und Hardware (letztes Jahr) erhöhte. Es folgten schließlich Microsoft und teilweise auch Nintendo mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Hoffentlich ist dieser Preisanstieg eine isolierte Sache, da viele Menschen derzeit bereits mit der Wirtschaft zu kämpfen haben.