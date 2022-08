Sony erhöht den Preis für Playstation 5

HQ

Sobald einige Jahre seit dem Start einer Konsole vergangen sind, fallen sie normalerweise im Preis. Sony entscheidet sich nun für das Gegenteil und erhöht stattdessen den Preis für PlayStation 5. Auf dem Playstation-Blog begründen sie warum, und erklären, dass "diese Preiserhöhung angesichts des aktuellen globalen wirtschaftlichen Umfelds und seiner Auswirkungen auf das Geschäft von SIE eine Notwendigkeit ist".

Die Preiserhöhung beträgt £ 30 / € 50 und der neue empfohlene Verkaufspreis beträgt jetzt £ 389.99 / € 449.99 für die Digital Edition und £ 479.99 / € 549.99 für die Standard-PlayStation 5-Version mit Blu-ray-Player. Der Preisanstieg gilt ziemlich weltweit, mit Ausnahme der USA, was seltsam erscheinen mag, da es der größte Markt ist.

Höchstwahrscheinlich ist die Ausnahme auf das zurückzuführen, was Microsoft-CEO Satya Nadella während des letzten Quartalsberichts sagte, nämlich dass die Xbox Series S / X "seit drei Vierteln in Folge Marktführer in Nordamerika unter den Next-Gen-Konsolen ist". Den Preis auf dem wichtigsten Markt zu erhöhen, während der schlechteste Wettbewerber regelmäßig mehr verkauft, wäre einfach eine fragwürdige Entscheidung gewesen.

Piers Harding-Rolls, Amperes Forschungsdirektor für Spiele, glaubt (via VGC), dass dies " minimale Auswirkungen" auf den Verkauf" von PlayStation 5 haben wird, aber er glaubt nicht, dass Microsoft Sonys Entscheidung folgen wird:

"Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine Anzeichen dafür, dass Microsoft seine Preise für die Xbox Series-Konsole erhöhen wird. Zweifellos wird Microsoft die Erhöhung von Sony nutzen, um seine "Wert" -Botschaft voranzutreiben, insbesondere in Bezug auf die Xbox Series S, den Game Pass und sein All Access-Angebot, wenn wir in die Weihnachtseinkaufssaison eintreten. Daher verschafft dieser Schritt Microsoft einen gewissen Vorteil."

Nintendo hat bereits gesagt , dass sie die Preise nicht erhöhen werden.