Sony erhöht ab September den Preis für alle PS Plus-Stufen

Sony hat gerade die neuen Titel vorgestellt, die im September in den PlayStation Plus Essential-Katalog aufgenommen werden, wo wir großartige Titel wie Saints Row, Black Desert - Traveler Edition oder Generation Zero finden, aber im selben Blogbeitrag hatte das Unternehmen eine viel weniger willkommene Überraschung für uns.

PS Plus-Jahresabonnement (12 Monate) wird für alle Abonnementstufen (Essential, Extra und Premium) im Preis erhöht. Die Maßnahme tritt am 6. September in Kraft und betrifft auch alle bestehenden Abonnenten, die ihren Plan ab dem 6. November verlängern oder ihre Abonnementstufe ändern. Der Schritt wird unternommen, um "weiterhin qualitativ hochwertige Spiele und Mehrwertvorteile für Ihren PlayStation Plus-Abonnementdienst zu bieten".

Hier sind die Preisdetails für diese PS Plus-Preiserhöhung:



PlayStation Plus Essential 12-Monats-Abonnement: 79,99 USD | 71,99 Euro | 59,99 GBP | 6.800 Yen



PlayStation Plus Extra 12-Monats-Abonnement: 134,99 USD | 125,99 Euro | 99,99 GBP | 11.700 Yen



PlayStation Plus Premium-Abonnement mit 12 Monaten: 159,99 USD | 151,99 Euro | 119,99 GBP | 13.900 Yen



Was hältst du von dieser neuen PlayStation-Preiserhöhung und denkst du, dass sie gerechtfertigt ist?