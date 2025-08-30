Sony enthüllt zweiten Teaser für Nuremberg vor der TIFF-Premiere

Sony hat einen zweiten Teaser zum kommenden Historiendrama Nuremberg unter der Regie von James Vanderbilt (Zodiac, The Amazing Spider-Man) veröffentlicht. Der Trailer bietet einen tieferen Einblick in die psychologische und juristische Intensität, die der Film darstellt.

Nuremberg greift die historischen Prozesse auf, in denen führende Persönlichkeiten Nazi-Deutschlands für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen wurden. Rami Malek spielt den amerikanischen Psychiater Douglas Kelley, der die Aufgabe hat, festzustellen, ob mehrere hochrangige Nazis geistig fit sind, um vor Gericht zu stehen. Je tiefer er eintaucht, desto mehr verstrickt er sich in ein psychologisches Duell mit Hermann Göring, gespielt von Russell Crowe.

Michael Shannon spielt den Chefankläger Robert H. Jackson, dessen Aufgabe es ist, dafür zu sorgen, dass die Architekten des Holocaust vor Gericht gestellt werden. Der Film soll am 7. November in den USA Premiere feiern und im Herbst auf dem Toronto International Film Festival gezeigt werden.

Sind Sie bereit für Nuremberg ?