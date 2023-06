Sony enthüllt versehentlich Geschäftsgeheimnisse durch Verwendung von Sharpie-Markern

HQ

Der Prozess zwischen FTC und Microsoft/Activision liefert weiterhin gute Informationen, und am vierten Tag erfuhren wir Dinge wie die Kosten für die Entwicklung von Horizon Forbidden West (212 Millionen US-Dollar mit 300 Mitarbeitern), dass eine Million PlayStation-Spieler nur Call of Duty spielen (und dass "über 6 Millionen Benutzer mehr als 70% ihrer Zeit" mit dem Franchise verbracht haben), dass allein die Call of Duty-Spiele (keine DLCs oder Abonnements) allein in den USA (2021) jährlich 800 Millionen US-Dollar für PlayStation einbringen, dass nur ein weiteres Spiel der Serie einen Marketingvertrag mit Sony hat - und noch viel mehr.

Warum also hat Sony all diese Geschäftsgeheimnisse preisgegeben, wurden sie dazu gezwungen? Die Antwort ist nein, sie haben es aus Versehen getan. Sie hatten sensible Informationen in bestimmten Dokumenten geschwärzt, dies jedoch mit einem altmodischen Filzstift. Und es dauerte nicht lange, bis die Leute herausfanden, was wirklich stand, als die Seiten veröffentlicht wurden.

The Verge hat die geschwärzten Dokumente neu erstellt, und wir können Ihnen wärmstens empfehlen, sie zu überprüfen, da sie interessante Informationen enthalten, wie z. B. die Tatsache, dass "fast die Hälfte der PlayStation 5-Besitzer in den Vereinigten Staaten auch eine Nintendo Switch besitzen, während weniger als 20 % der PlayStation 5-Besitzer in den Vereinigten Staaten auch eine Xbox Series X oder S besitzen".

Wir gehen davon aus, dass Sony beim nächsten Mal keinen Filzstift verwenden wird, wenn geheime Informationen geschwärzt werden, und dass jemand im Unternehmen wahrscheinlich einen wütenden Anruf von einem Chef erhalten wird.