Sony enthüllt geruchsoptimierte Gaming-Technologie

Stell dir vor, du trittst in eine Welt wie The Last of Us ein und interagierst nicht nur durch Bilder und Geräusche, sondern erlebst auch die Gerüche der Umgebung. Auf der CES 2025 stellte Sony dieses bahnbrechende Konzept vor, das die Grenzen der virtuellen Unterhaltung erweitert. Vom muffigen Geruch von Pilzen bis hin zum Aroma von gekochten Mahlzeiten zielt diese neue Technologie darauf ab, die Sinne der Spieler voll und ganz zu aktivieren. Das System verwendet ultrahochauflösende Bildschirme, um die Spieler in eine immersive Würfelumgebung zu hüllen, ohne dass VR-Headsets erforderlich sind. Die Technologie ist zwar noch Jahre davon entfernt, öffentlich verfügbar zu sein, aber sie verspricht, die Art und Weise, wie wir Videospiele erleben, neu zu gestalten.

Wären Sie neugierig zu wissen, wie ein Infizierter riecht, oder würden Sie lieber vorbeigehen?