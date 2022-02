Sony enthüllt das Erscheinungsdatum von Ghostwire Tokyo

HQ

Der offizielle Youtube-Kanal von Sony Playstation hat am Abend das Erscheinungsdatum von Ghostwire Tokyo enthüllt. Sie verraten uns, dass das neue Spiel vom Resident-Evil-Schöpfer Shinji Mikami am 25. März 2022 erscheint. Morgen Abend (am Donnerstag, dem 3. Februar) um 23:00 Uhr ist dort ein Livestream geplant, doch momentan ist nicht klar, was konkret gezeigt werden soll. Die Videobeschreibung informiert lediglich über kostenpflichtige Inhalte der Digital Deluxe Edition, zu denen ein kosmetische Outfits, eine Waffe und die Möglichkeit, das Spiel bereits am 22. März spielen zu können, gehören.