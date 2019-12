Sony entfernt Werbevideo nach Plagiatsvorwürfen

Schon vor einer Woche veröffentlichte Sony in Japan ein Musikvideo, das das Line-Up der Playstation bewirbt und vor allem visuell mit tollen Animationen ins Auge stach. Diese sind in den letzten Tagen jedoch Punkt eines heftigen Streits geworden, da sie offenbar aus fremdem Material kopiert wurden. Ein Nutzer namens Catsuka hat sich die Arbeit gemacht, die betroffenen Stellen in einem Vergleich gegenüberzustellen und das Ergebnis wirft überhaupt kein gutes Licht auf den großen Konzern.

Das offizielle Video wurde inzwischen wieder gelöscht (obwohl es noch immer online zu finden ist). Der verantwortliche Regisseur Kevin Bao hat die Webseite seiner Agentur währenddessen offline genommen. Man könnte natürlich argumentieren, dass Sony diese Animationen mit ihrem Video huldigen wollte, allerdings wären Credits an einer entsprechenden Stelle auch dann angebracht gewesen. Was sollte Sony eurer Meinung nach tun?