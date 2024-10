Sony entfernt das Original Horizon: Zero Dawn vom PC

HQ

Wir haben bereits berichtet, dass Sony den Preis von Horizon: Zero Dawn aus dem Jahr 2017 über die PlayStation Store verdoppelt hat, um die Nutzer dazu zu bringen, das teurere Remaster zu kaufen, das später in diesem Monat veröffentlicht wird.

Ein schäbiger Schachzug, den viele von euch kritisiert haben, aber jetzt stellt sich heraus, dass die PlayStation-Besitzer trotzdem Gewinner waren, weil PC-Spieler ein noch schlechteres Angebot hatten. Dies liegt daran, dass die Option, Horizon: Zero Dawn für die Epic Games Store und Steam zu kaufen, vollständig entfernt wurde (die Shop-Seite ist jedoch immer noch vorhanden).

Das bedeutet, dass jeder, der Aloys erstes Abenteuer spielen möchte, stattdessen Horizon: Zero Dawn Remastered kaufen muss, das am 31. Oktober veröffentlicht wird. Bis dahin gibt es das Spiel nicht zu kaufen, und diese Version ist natürlich teurer.

Was noch schlimmer ist, das Remaster benötigt PSN, um zu funktionieren, und wenn Sie die Gerüchte des letzten Jahres über Sonys PC-Spiele verfolgt haben, gibt es rund 170 Regionen und Länder, in denen PSN-Konten nicht verfügbar sind. Diejenigen, die in einem dieser Länder leben, werden nicht mehr in der Lage sein, Horizon: Zero Dawn für PC zu kaufen, da das Original (für das kein PSN-Konto erforderlich war) verschwunden ist und das Remaster (für das ein PSN-Konto erforderlich ist) nicht verkauft wird.

In der letzten Generation hatte Sony "This is 4 the Players" als Slogan, aber es ist zweifelhaft, ob dieser Schritt dem wirklich gerecht wird. In dieser Generation haben sie sich stattdessen für "Play Has No Limits" entschieden - aber solche Moves setzen definitiv klare Grenzen. Was halten Sie davon?

Danke, Resetera.