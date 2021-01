Sony datiert mehrere PS4- und PS5-Spiele grob

You're watching Werben

In einer Pressekonferenz auf der Consumer Electronics Show 2021 (CES) hat Sony eine Reihe von Spielen grob datiert. Jim Ryan, Firmenpräsident von Sony Interactive Entertainment, sprach in der Präsentation sehr allgemein über das große Interesse an der Playstation 5 und welche Spiele die Nutzer in Zukunft für das Gerät erwarten dürfen. Auf einer Folie wurden sogar ungefähre Terminerwartungen aneinandergereiht, die wir euch unten übersichtlich aufgelistet haben.

Natürlich könnten einige dieser Spiele weitere Zeit bis zur Fertigstellung benötigen, doch Sony wird diese aktuellen Zeitpläne sicher nicht unbedacht kommuniziert haben.