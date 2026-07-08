Sony-Chef verkauft Millionen an Aktien angesichts der Playstation-Kontroverse

HQ

Nur wenige Tage nach der viel beachteten Entscheidung, dass PlayStation physische Spiele einstellen würde, verkaufte der Sony-CEO mehr als die Hälfte seiner Anteile am Unternehmen.

Dies geht aus Dokumenten hervor, die bei US-Finanzaufsichtsbehörden eingereicht wurden, die zeigen, dass Hiroki Totoki am 3. Juli 225.000 Aktien verkauft hat, was etwa 56,5 Prozent seiner Gesamtbestände entspricht. Der Wert der Transaktion? Ungefähr 4,7 Millionen Dollar.

Dieser Schritt spiegelt den des ehemaligen PlayStation-Chefs Jim Ryan wider, der ebenfalls einen erheblichen Teil seiner Anteile am Unternehmen verkaufte, bevor er vor zwei Jahren zurücktrat.

Derzeit gibt es jedoch keine öffentlichen Informationen, die den Aktienverkauf mit der Unternehmensstrategie in Verbindung bringen oder darauf hindeuten, dass Totoki plant, seine Position zu verlassen.