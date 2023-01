Sony bringt Walkman zurück

HQ

Nur wenige Artikel definieren die wunderbaren 80er Jahre besser als der Walkman von Sony. Es ermöglichte das Musikhören unterwegs und machte Mixtapes zu einem kulturellen Phänomen. Während die Marke Walkman in den 90er Jahren weitgehend in den Ruhestand ging - was uns tragbare CD-Player, Minidiscs und so weiter brachte, wurden sie gelegentlich verwendet, wie in Sony Ericsson Smartphones.

Jetzt ist es wieder da, denn Sony hat jetzt den Android 12-basierten Walkman NW-A306 vorgestellt. Diese Schönheit bietet 36 Stunden 44,1 kHz FLAC-Hören (32 Stunden für 96 kHz FLAC) und bietet 18 Gigabyte Speicher, alles verpackt in einem Gewicht von 113 Gramm und 98,4 x 56,5 x 11,8 Millimeter Abmessungen. Es hat auch alle anderen Schnickschnack, die Sie erwarten können, wie Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC-Unterstützung, einen 3,6-Zoll-HD-Touchscreen und physische Tasten für maximales Retro-Gefühl.

Wie Sie wahrscheinlich bereits herausgefunden haben, ist dies eine ziemlich teure Sache und kostet 350 / 400 €. Gehen Sie auf den obigen Link, um mehr zu lesen und vielleicht einen für sich selbst zu bestellen.