Sony bringt PlayStation The Concert 2025 zum ersten Mal nach Europa

Wenn Sie Soundtracks von Videospielen lieben und nur durch das Hören von ein paar Akkorden einige der großartigen Momente heraufbeschwören können, die Sie beim Spielen erlebt haben, ist es an der Zeit, sich eine unvergessliche Nacht zu gönnen.

Sony hat gerade angekündigt, dass PlayStation The Concert in den Jahren 2025 und 2026 erneut auf Tour gehen wird, zum ersten Mal mit einer Europatournee. Über 20 Städte wurden bestätigt, darunter Glasgow, Dublin, Birmingham, Paris, London, Sofia, Amsterdam und viele mehr.

Wir kennen die vollständige Liste der Soundtracks nicht, aber die kurze Vorschau von Sony bestätigt, dass wir unter anderem Tracks von The Last of Us, Ghost of Tsushima, Horizon und God of War erhalten werden.

Tickets können in Kürze auf der offiziellen Website vorbestellt werden, und das erste europäische Konzert findet am 19. April 2025 in Dublin statt.

Werdet ihr nächstes Jahr einen Tag mit Videospielmusik auf PlayStation buchen?