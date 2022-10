Sony blockiert Call of Duty im Game Pass

HQ

Es gab eine Flut von Aktivitäten rund um Microsofts Activision Blizzard-Deal, vor allem von Sony, der Bedenken hinsichtlich zukünftiger Spiele aus dem Studio geäußert hat und ob sie auf PlayStation sein werden oder nicht. In einem Bericht, der im Rahmen der Überprüfung des Deals durch die CMA (The Competition and Markets Authority) veröffentlicht wurde, hat sich jedoch herausgestellt, dass Sony selbst dafür verantwortlich ist, zu verhindern, dass Call of Duty auf Xbox verfügbar ist. Naja, Game Pass trotzdem.

Dies liegt an einer früheren Vereinbarung zwischen Activision und Sony, die bedeuten kann, dass es mehrere Jahre geben wird, bevor Call of Duty-Spiele im Game Pass verfügbar sein werden.

"Die Vereinbarung zwischen Activision Blizzard und Sony beinhaltet Einschränkungen der Fähigkeit von Activision Blizzard, Call of Duty-Titel für eine Reihe von Jahren auf dem Game Pass zu platzieren."

Traurig für alle Game Pass-Abonnenten, um es gelinde auszudrücken, und wir sehen nicht, wie Geld, das auf diese Weise verwendet wird, zu mehr Unterhaltung für PlayStation-Spieler führt. Die CMA hat noch keine Entscheidung über den gesamten Deal getroffen, und es wird voraussichtlich lange dauern, bis dies geregelt ist.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation?

Danke VGC